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В МИД прокомментировали заявления Литвы о необходимости депортации отдельных категорий граждан Беларуси

10 апреля 2025 16:45
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Вслед за Латвией и Эстонией на путь ограничений по отношению к нашей стране встала Литва. Теперь Вильнюс считает необходимым выдворить со своей территории отдельных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ответ на беспрецедентную инициативу МИД нашей страны заявил, что литовские власти демонстрируют новую интерпретацию «демократических ценностей», изобретательно сочетая риторику о «защите свободы» с практикой точечных депортаций.

В МИД прокомментировали заявления Литвы о необходимости депортации отдельных категорий граждан Беларуси-2

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Руслана Варанкова, особого внимания заслуживает эволюция позиции Вильнюса: от публичной героизации отдельных граждан до их стремительного превращения в «угрозу безопасности». Не может не удивлять, что спустя пять лет активного использования темы «поддержки угнетенных» литовские структуры внезапно обнаружили «проблему» в лице тех, кто задает вопросы о последовательности их подходов. На этом фоне Беларусь, со своей стороны, сохраняет приверженность международным обязательствам и открыта для всех, кто предпочтет реальность политическим иллюзиям.

# МИД Беларуси # Беларусь-Литва

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