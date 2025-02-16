Лукашенко: ни политикам, ни их западным кураторам не удалось нарушить связи между белорусами и литовцами

Ни политикам, ни их западным кураторам не удалось нарушить связи между белорусами и литовцами. Это подчеркнул глава государства в своем поздравительном послании, адресованном народу Литвы по случаю национального праздника – Дня восстановления государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент отметил, что двери нашей страны открыты для соседей, мы приглашаем в гости и к мирному сотрудничеству.

На протяжении многих веков наши народы всегда шли рядом, обогащали друг друга культурно, экономически и духовно. Несмотря на сегодняшние трудности, связи между современными жителями Беларуси и Литвы не удалось нарушить ни одиозным прибалтийским политикам, ни их западным кураторам. Это замечают и ценят обычные литовцы, которые сохранили теплое отношение к белорусам. Люди из обеих стран, как и раньше, вместе отмечают праздники, создают семьи и мечтают о безопасном и счастливом будущем, которое мы можем построить совместными усилиями, – сказано в поздравлении Александра Лукашенко.