Накаляется обстановка у белорусских рубежей и со стороны Литвы. Официальный Вильнюс упорно не желает сворачивать с пути конфронтации и продолжает нагнетать обстановку всеми возможными способами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз власти заявили о планах превратить Сувалкский коридор в милитаризованный плацдарм. По словам замминистра национальной обороны Литвы, реконструкция коридора будет проходить в рамках общеевропейской инициативы, на которую НАТО придется потратить не менее 70 миллиардов евро.

Новые защитные сооружения намерены возвести на границе с Польшей, Калининградской областью и Беларусью. Речь идет об элементах противодействия передвижению, например, цементных заграждениях. Кроме того, Литва хочет открыть дополнительный военный маршрут, чтобы укрепить сеть инфраструктуры для облегчения перемещения войск и проведения эвакуации гражданского населения в случае войны. Проект планируют завершить в сжатые сроки к 2028 году.

Томаш Годляускас, заместитель министра обороны Литвы:

Сувалкский коридор критически важен для обеспечения безопасности Литвы, а два маршрута, которые пролегают по этой территории, всегда рассматривались Вильнюсом как самая уязвимая точка на границе НАТО с Россией. Нам нужно обеспечить беспрепятственное передвижение войск и грузов. Я уверен, что Россия будет пристально следить за этими мерами.

Таким образом Вильнюс продолжает превращать регион в арену для геополитических игр, раскручивая тему «восточной угрозы». При этом, невзирая на то, что в Минске заявляли неоднократно – никаких видов на соседние государства мы не имеем.