Литва уведомила Беларусь о выходе из соглашения о двойном налогообложении

Литва сделала очередной недружественный шаг в отношении нашей страны. Внешнеполитическое ведомство республики уведомило Беларусь о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщил литовский МИД, депутаты Сейма на заседании 14 января приняли решение разорвать договор, который был подписан правительствами двух стран в январе 1995 года. Он прекратит свое действие с начала 2026-го. Такой срок, по данным литовской стороны, обозначен в статье 28 соглашения. Авторы законопроекта обосновали свое решение фактическим прекращением приграничного экономического сотрудничества с Беларусью.