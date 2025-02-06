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Литва уведомила Беларусь о выходе из соглашения о двойном налогообложении

06 февраля 2025 13:52
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Литва сделала очередной недружественный шаг в отношении нашей страны. Внешнеполитическое ведомство республики уведомило Беларусь о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва уведомила Беларусь о выходе из соглашения о двойном налогообложении-2

Как сообщил литовский МИД, депутаты Сейма на заседании 14 января приняли решение разорвать договор, который был подписан правительствами двух стран в январе 1995 года. Он прекратит свое действие с начала 2026-го. Такой срок, по данным литовской стороны, обозначен в статье 28 соглашения. Авторы законопроекта обосновали свое решение фактическим прекращением приграничного экономического сотрудничества с Беларусью.

# Беларусь-Литва # Международная политика

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