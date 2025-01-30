МИД Литвы снова порекомендовал своим гражданам не ездить в Беларусь

Литва настойчиво продолжает враждебную политику в отношении Беларуси. Власти соседней страны ведут себя агрессивно, причем совершенно безосновательно. Отсутствие диалога на государственном уровне приводит к тому, что официальный Вильнюс стал навязывать неприязнь к Беларуси жителям Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чего, например, стоит очередное заявление МИД балтийской республики. Внешнеполитическое ведомство, которое, к слову, призвано налаживать связи с другими государствами, настоятельно рекомендует литовцам отказаться от идеи посетить Беларусь.