Минэнерго: белорусская энергосистема продолжает стабильную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ

Белорусская энергосистема продолжает стабильную и надежную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечают в Минэнерго, благодаря ранее реализованному комплексу мер по повышению устойчивости работы энергосистемы, все потребители бесперебойно обеспечиваются электрической и тепловой энергией в полном объеме. Белорусская энергосистема продолжает синхронную работу с энергосистемой России в рамках Союзного государства. Напомним, сегодня Эстония, Литва и Латвия отключились от единого с Беларусью и Россией энергетического кольца БРЭЛЛ. Ну а сам процесс напоминал скорее всего спецоперацию с максимальным привлечением к происходящему спецслужб и военных.

Роландс Ирклис, председатель правления оператора латвийских электросетей:

Мы получаем дополнительную поддержку от наших служб безопасности и национальных вооруженных сил, на данный момент мы не видим никаких признаков или критической информации, которые бы указывали на то, что есть какой-то дополнительный риск, мы готовы к таким ситуациям, но не более чем к повышению уровня риска, как в любой другой обычный день.

Подобное решение в энергетической сфере бывших советских республик носит исключительно политический характер. Сохранение стабильной работы электрических сетей в Прибалтике – пока остается под большим вопросом и жителям грозит значительным повышением роста стоимости услуг ЖКХ.