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Новости по тегу #Беларусь-Германия

Лукашенко поздравил жителей Германии с Днем единства и пригласил посещать Беларусь
03 октября 2026 07:36

Лукашенко поздравил жителей Германии с Днем единства и пригласил посещать Беларусь

Лукашенко предложил Германии делать шаги навстречу друг другу и восстанавливать отношения
03 октября 2025 11:42

Лукашенко предложил Германии делать шаги навстречу друг другу и восстанавливать отношения

МИД Беларуси посоветовал министру иностранных дел Германии заняться проблемами своего народа
25 марта 2025 17:03

МИД Беларуси посоветовал министру иностранных дел Германии заняться проблемами своего народа

Лукашенко: с Германией у нас много общего в политике, диктатура у нас одинаковая
26 января 2025 17:43

Лукашенко: с Германией у нас много общего в политике, диктатура у нас одинаковая

Президент поздравил жителей Германии с национальным праздником
03 октября 2024 10:45

Президент поздравил жителей Германии с национальным праздником

В Германии прямо с поля угнали трактор «Беларус». Почему техника пользуется популярностью за рубежом?
04 сентября 2024 18:03

В Германии прямо с поля угнали трактор «Беларус». Почему техника пользуется популярностью за рубежом?

«Я такого не ожидал». Немецкий журналист посетил Хатынь, и вот что сказал после
26 марта 2023 18:35

«Я такого не ожидал». Немецкий журналист посетил Хатынь, и вот что сказал после

Лукашенко поздравил народ ФРГ с Днём германского единства
03 октября 2022 08:12

Лукашенко поздравил народ ФРГ с Днём германского единства

Зампосла ФРГ в Беларуси: «Немцы почти 80 лет тому назад совершили здесь то, что не укладывается в головы»
03 сентября 2022 17:21

Зампосла ФРГ в Беларуси: «Немцы почти 80 лет тому назад совершили здесь то, что не укладывается в головы»

Отношения с Беларусью и реакция на осквернение памятников. Что сейчас происходит в стране, начавшей Вторую мировую?
08 мая 2022 16:31

Отношения с Беларусью и реакция на осквернение памятников. Что сейчас происходит в стране, начавшей Вторую мировую?

В ФРГ презентовали экономический и инвестиционный потенциал Беларуси
16 февраля 2020 12:10

В ФРГ презентовали экономический и инвестиционный потенциал Беларуси

«Мы будем посещать ваш Парк высоких технологий». Белорусские депутаты провели встречу с коллегами из Бундестага
04 февраля 2020 14:02

«Мы будем посещать ваш Парк высоких технологий». Белорусские депутаты провели встречу с коллегами из Бундестага