Александр Лукашенко подчеркнул, что немцы сделали практически невозможное – объединили разделенные семьи и ликвидировали прежние границы.
Президент Беларуси поздравил народ ФРГ с Днем германского единства.
Анналена Бербок вместо того, чтобы помочь Германии выбраться из глубокого экономического кризиса, учит других, как жить.
«Только у вас она в последнее время как-то наклонилась. Ну вот вы и получили результат. Обнищание страны».
Несмотря ни на что, Беларусь сохраняет бесценный опыт контактов с Германией.
Фермер разместил в социальных сетях посты о помощи и обратился в полицию. Стоит отметить, что это далеко не единственный случай угона раритетных моделей производства МТЗ с немецких полей.
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