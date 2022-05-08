Отношения с Беларусью и реакция на осквернение памятников. Что сейчас происходит в стране, начавшей Вторую мировую?
Окончание Второй мировой отмечают и в Германии. Основные мероприятия проходят в этой стране 8 и 9 мая. В целом власти ФРГ относятся к этой дате с должным вниманием. Правда, в 2022 году с оглядкой на Украину многие мероприятия пройдут в измененном или ограниченном формате, но без тотальных запретов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Белорусские дипломаты вместе с миссиями из стран СНГ в Берлине в День Победы будут возлагать цветы к известному монументу в Трептов-парке и не только. Тем не менее в СМИ периодически появляются сообщения, что памятники советским воинам подвергаются нападкам, а русскоговорящие жители Берлина – дискриминации.
Так что сейчас происходит в стране, начавшей Вторую мировую?
Отношение ко Дню Победы в Германии в этом году неоднозначное
Ольга Коршун, СТВ:
Какое сейчас отношение в Германии к нашему Дню Победы?
Денис Сидоренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ФРГ:
Отношение ко Дню Победы именно в этом году, наверное, неоднозначное. Хотя нужно сказать, что в немецком обществе существует все-таки консенсус в отношении того, что это была победа общая. Победа над фашизмом, победа над нацизмом, в том числе в Германии. И это было освобождение в Германии. Поэтому к этой дате отношение и на уровне федеральных властей, и на уровне общества все-таки, несмотря на все происходящие события, достаточно уважительное и серьезное.
Какая реакция в Германии на осквернение памятников?
Ольга Коршун:
Какая реакция в Германии на осквернение памятников у простых людей и со стороны властей?
Денис Сидоренко:
В целом немецкие власти, федеральные, на земельном уровне ответственно относятся к своим обязанностям по уходу и сохранению советских мемориалов, памятников, военных захоронений. На это выделяются и деньги. Поддерживается во взаимодействии с нами, с российскими коллегами, проводятся необходимые реставрационные работы. Показательно также, что когда в этом году было несколько случаев вандализма, в том числе в Берлине на мемориальных комплексах, то немецкие власти отреагировали достаточно оперативно. При этом эта реакция заключалась не только в публичном осуждении самих произошедших инцидентов, но и, по сути дела, в организации круглосуточной охраны, контроля и наблюдения за мемориальными комплексами, в том числе для того, чтобы 8-9 мая эти мероприятия запланированные прошли без всяких инцидентов и чтобы предотвратить возможные повторения произошедшего.
В настоящее время наши двусторонние отношения с Германией и ЕС весьма непростые
Ольга Коршун:
А как в целом можно охарактеризовать отношения Беларуси и Германии? Есть надежды, что санкционная спираль и негатив в отношении нашей страны уступят место прагматизму?
Денис Сидоренко:
Конечно, в настоящее время, к сожалению, наши двусторонние отношения с Германией и в целом, наверное, с Европейским союзом весьма непростые, выражаясь дипломатическим языком. Тем не менее мы надеемся, что нам удастся разорвать вот эту санкционную, негативную спираль отношений, вернуть наш диалог с Берлином и Евросоюзом, Брюсселем в конструктивное русло, возобновить прагматичное, отвечающее интересам двух сторон и обращенное в будущее сотрудничество. Несмотря на все разногласия, есть целый ряд тематических направлений, которые очень важны для наших двусторонних отношений. Это экономические связи и сотрудничество по вопросам устойчивого развития, гуманитарные, образовательные обмены, диалог по исторической памяти, о чем мы уже говорили. Все это важно. И мы пытаемся убедить наших немецких коллег в том, что это отвечает интересам обеих сторон, что это отвечает интересам граждан наших двух стран.
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