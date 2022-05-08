Отношения с Беларусью и реакция на осквернение памятников. Что сейчас происходит в стране, начавшей Вторую мировую?

Окончание Второй мировой отмечают и в Германии. Основные мероприятия проходят в этой стране 8 и 9 мая. В целом власти ФРГ относятся к этой дате с должным вниманием. Правда, в 2022 году с оглядкой на Украину многие мероприятия пройдут в измененном или ограниченном формате, но без тотальных запретов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские дипломаты вместе с миссиями из стран СНГ в Берлине в День Победы будут возлагать цветы к известному монументу в Трептов-парке и не только. Тем не менее в СМИ периодически появляются сообщения, что памятники советским воинам подвергаются нападкам, а русскоговорящие жители Берлина – дискриминации. Так что сейчас происходит в стране, начавшей Вторую мировую? Отношение ко Дню Победы в Германии в этом году неоднозначное Ольга Коршун, СТВ:

Какое сейчас отношение в Германии к нашему Дню Победы?

Денис Сидоренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ФРГ:

Отношение ко Дню Победы именно в этом году, наверное, неоднозначное. Хотя нужно сказать, что в немецком обществе существует все-таки консенсус в отношении того, что это была победа общая. Победа над фашизмом, победа над нацизмом, в том числе в Германии. И это было освобождение в Германии. Поэтому к этой дате отношение и на уровне федеральных властей, и на уровне общества все-таки, несмотря на все происходящие события, достаточно уважительное и серьезное. Какая реакция в Германии на осквернение памятников?

Ольга Коршун:

Какая реакция в Германии на осквернение памятников у простых людей и со стороны властей? Денис Сидоренко:

В целом немецкие власти, федеральные, на земельном уровне ответственно относятся к своим обязанностям по уходу и сохранению советских мемориалов, памятников, военных захоронений. На это выделяются и деньги. Поддерживается во взаимодействии с нами, с российскими коллегами, проводятся необходимые реставрационные работы. Показательно также, что когда в этом году было несколько случаев вандализма, в том числе в Берлине на мемориальных комплексах, то немецкие власти отреагировали достаточно оперативно. При этом эта реакция заключалась не только в публичном осуждении самих произошедших инцидентов, но и, по сути дела, в организации круглосуточной охраны, контроля и наблюдения за мемориальными комплексами, в том числе для того, чтобы 8-9 мая эти мероприятия запланированные прошли без всяких инцидентов и чтобы предотвратить возможные повторения произошедшего. В настоящее время наши двусторонние отношения с Германией и ЕС весьма непростые