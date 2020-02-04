«Мы будем посещать ваш Парк высоких технологий». Белорусские депутаты провели встречу с коллегами из Бундестага

Новости Беларуси. Немецкие компании заинтересованы поддерживать инвестиционные процессы в Беларуси. Депутаты 4 февраля провели встречу с коллегами из Бундестага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе германско-белорусской парламентской группы дружбы – экономические отношения. В рейтинге самых привлекательных позиций для европейских партнеров – электротранспорт, производство сельхозтехники и цифровые стартапы.

Кроме этого, Германия готова содействовать экспорту белорусской продукции в Европу.

Марк Хауптманн, руководитель германско-белорусской парламентской группы дружбы Бундестага ФРГ:

Мы будем посещать ваш Парк высоких технологий. Ведь он имеет огромный потенциал. Еще нас интересуют стартапы, их можно рассматривать как ресурсы для развития новых технологий. Нам также интересен экспорт белорусского транспорта, работающего на электричестве.