Эксперты из Беларуси и Германии обсудили в Минске возможные совместные проекты
Новости Беларуси. Беларусь заинтересована укреплять отношения с Германией через новые инвестиционные и инновационные проекты. Об этом шла речь на встрече председателя Палаты представителей с послом Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта страна – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси, а среди потенциальных направлений для сотрудничества – создание акционерных обществ и совместных предприятий, а также компаний с чисто немецким капиталом. Сегодня таких в нашей стране уже более 300. Беларусь нацелена на создание рабочих мест, повышение уровня жизни и заработной платы людей. Актуален для страны и вопрос наращивания экспорта.
Татьяна Конончук, председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы Палаты представителей Национального собрания:
Сегодня депутаты Беларуси и депутаты Германии активно обсуждают возможность развития инвестиционного сотрудничества, регионального взаимодействия, перспективы развития производственной кооперации в различных сферах: машино-, приборостроение, сферы информационных технологий, химическая промышленность.
Последние встречи показали глубокую заинтересованность немецкой стороны в развитии производственной кооперации в области электромобильности.
Отметим, двусторонние отношения развиваются достаточно динамично. Стороны нацелены поддерживать эту тенденцию. К слову, есть понимание не только в экономике, но и в вопросах политики и дипломатии. Так, Германия разделяет взгляды нашей страны на обеспечение безопасности и стабильности в Европе.