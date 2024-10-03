Президент поздравил жителей Германии с национальным праздником

Несмотря ни на что, Беларусь сохраняет бесценный опыт контактов с Германией. Об этом заявил белорусский лидер в своем поздравительном послании, адресованном народу этой страны с национальным праздником Днем германского единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул, что современное поколение белорусов и немцев имеет много общего и понимает друг друга куда лучше, чем 100 лет назад.