Президент поздравил жителей Германии с национальным праздником

Несмотря ни на что, Беларусь сохраняет бесценный опыт контактов с Германией. Об этом заявил белорусский лидер в своем поздравительном послании, адресованном народу этой страны с национальным праздником Днем германского единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул, что современное поколение белорусов и немцев имеет много общего и понимает друг друга куда лучше, чем 100 лет назад.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Накоплен бесценный опыт контактов в самых разнообразных отраслях. Минск их бережно сохраняет, несмотря ни на что. Двери нашего дома всегда открыты для гостей из Германии и других стран, для всех людей доброй воли, которые приходят к нам с чистым сердцем и желают добра. Верю, очень скоро к ценности единства, которое так трудно нам далось, добавятся согласие и взаимопонимание.