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В Германии прямо с поля угнали трактор «Беларус». Почему техника пользуется популярностью за рубежом?

04 сентября 2024 18:03
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В Германии прямо с поля украли «Беларуса», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь, конечно, о нашем бренде. Владелец старого, но все еще надежного трактора, не теряет надежды на его возвращение. Фермер разместил в социальных сетях посты с призывом о помощи и обратился в полицию. Стоит отметить, что это далеко не единственный случай угона раритетных моделей производства МТЗ с немецких полей. Невероятно, но факт! В Германии тракторы «Беларус» пользуются колоссальной популярностью у фермеров.

Подтверждение – в материале Александра Бойцова.

В Германии прямо с поля угнали трактор «Беларус». Почему техника пользуется популярностью за рубежом?-2

Этому «Беларусу» уже 45 лет. Сошедший с конвейера завода МТЗ в далеком 1979-м он преданно трудиться на полях немецкого фермера Петера Рихтера. Его выдержка и стальной характер, признается хозяин, впечатляют. Трактор просто незаменим на ферме. Единственное нарекание – для бюргера маловато места в кабине.

В Германии прямо с поля угнали трактор «Беларус». Почему техника пользуется популярностью за рубежом?-4

Доминик Рихтер, фермер (Германия):
9-ступенчатая коробка передач, две группы и понижающая передача. Можно сделать очень многое.

За десятки лет Рихтер отлично сработался с белорусским трактором. Позже привлек к делу и сына. Об этой истории рассказала германская общественная вещательная служба. Авторы материала утверждают, что количество таких раритетных «беларусов», которые несмотря на возраст в прямом смысле пашут на полях ФРГ, не поддается подсчету. 

В Германии прямо с поля угнали трактор «Беларус». Почему техника пользуется популярностью за рубежом?-6

Доминик Рихтер:
Здесь есть все важные дисплеи и функции. Охлаждающая жидкость, система зарядки, давление масла в двигателе, давление в тормозной системе. И это самые важные вещи, необходимые для управления трактором.

Подробности в видео.

# Германия # Минский тракторный завод # Беларусь-Германия

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