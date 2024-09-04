В Германии прямо с поля угнали трактор «Беларус». Почему техника пользуется популярностью за рубежом?

В Германии прямо с поля украли «Беларуса», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь, конечно, о нашем бренде. Владелец старого, но все еще надежного трактора, не теряет надежды на его возвращение. Фермер разместил в социальных сетях посты с призывом о помощи и обратился в полицию. Стоит отметить, что это далеко не единственный случай угона раритетных моделей производства МТЗ с немецких полей. Невероятно, но факт! В Германии тракторы «Беларус» пользуются колоссальной популярностью у фермеров. Подтверждение – в материале Александра Бойцова.

Этому «Беларусу» уже 45 лет. Сошедший с конвейера завода МТЗ в далеком 1979-м он преданно трудиться на полях немецкого фермера Петера Рихтера. Его выдержка и стальной характер, признается хозяин, впечатляют. Трактор просто незаменим на ферме. Единственное нарекание – для бюргера маловато места в кабине.

Доминик Рихтер, фермер (Германия):

9-ступенчатая коробка передач, две группы и понижающая передача. Можно сделать очень многое. За десятки лет Рихтер отлично сработался с белорусским трактором. Позже привлек к делу и сына. Об этой истории рассказала германская общественная вещательная служба. Авторы материала утверждают, что количество таких раритетных «беларусов», которые несмотря на возраст в прямом смысле пашут на полях ФРГ, не поддается подсчету.