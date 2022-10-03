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Лукашенко поздравил народ ФРГ с Днём германского единства

03 октября 2022 08:12
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Единственный в году государственный праздник 3 октября отмечают в Германии. 3 октября 1990 года произошло вхождение ГДР в состав ФРГ. С днем германского единства народ Федеративной Республики Германия поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народ ФРГ с Днём германского единства-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Падение Берлинской стены и объединение Германии представляли собой настоящую смену эпох и надежду на устойчивый мир и безопасность в Европе. Вы знаете, сколько страданий, скорби и боли может принести такая стена, которая на долгие десятилетия стала трагическим символом разделения города, народа, целого континента. К большому сожалению, сегодня мы снова возвращаемся к временам конфронтации, когда между странами в самом сердце Европы выстраиваются стены. Белорусы и немцы должны вместе сделать свой посильный вклад, чтобы избежать разрушительного противостояния, и не допустить новой катастрофы. Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с Берлином, а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет.

# Беларусь-Германия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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