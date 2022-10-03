Лукашенко поздравил народ ФРГ с Днём германского единства

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Падение Берлинской стены и объединение Германии представляли собой настоящую смену эпох и надежду на устойчивый мир и безопасность в Европе. Вы знаете, сколько страданий, скорби и боли может принести такая стена, которая на долгие десятилетия стала трагическим символом разделения города, народа, целого континента. К большому сожалению, сегодня мы снова возвращаемся к временам конфронтации, когда между странами в самом сердце Европы выстраиваются стены. Белорусы и немцы должны вместе сделать свой посильный вклад, чтобы избежать разрушительного противостояния, и не допустить новой катастрофы. Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с Берлином, а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет.