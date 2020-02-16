В ФРГ презентовали экономический и инвестиционный потенциал Беларуси

Новости Беларуси. Экономический и инвестиционный потенциал Беларуси презентовали в ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялся круглый стол. В диалоге с инвесторами высокого уровня – представителями крупных международных и германских фондов – принял участие министр иностранных дел Беларуси.