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В ФРГ презентовали экономический и инвестиционный потенциал Беларуси

16 февраля 2020 12:10
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Новости Беларуси. Экономический и инвестиционный потенциал Беларуси презентовали в ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ФРГ презентовали экономический и инвестиционный потенциал Беларуси-1

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялся круглый стол. В диалоге с инвесторами высокого уровня – представителями крупных международных и германских фондов – принял участие министр иностранных дел Беларуси.

В ФРГ презентовали экономический и инвестиционный потенциал Беларуси-4

Особый акцент был сделан на тематике цифровизации и кооперации в IT-сфере, в частности в контексте деятельности Парка высоких технологий в Беларуси.

В ФРГ презентовали экономический и инвестиционный потенциал Беларуси-7

# Беларусь-Германия # Экономика # Владимир Макей # Фотофакт

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