В ФРГ презентовали экономический и инвестиционный потенциал Беларуси

Новости Беларуси. Экономический и инвестиционный потенциал Беларуси презентовали в ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экономический и инвестиционный потенциал Беларуси презентовали в ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялся круглый стол. В диалоге с инвесторами высокого уровня – представителями крупных международных и германских фондов – принял участие министр иностранных дел Беларуси.
Особый акцент был сделан на тематике цифровизации и кооперации в IT-сфере, в частности в контексте деятельности Парка высоких технологий в Беларуси.