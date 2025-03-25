В очередной раз еврочиновники в попытках скрыть собственные провалы переводят фокус внимания на международную повестку. Так, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вместо того, чтобы помочь Германии выбраться из глубокого экономического кризиса, учит других, как жить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своей публикации Бербок написала о так называемой борьбе за свободу от произвола и угнетения. В ответ на провокационное заявление МИД Беларуси посоветовал ей заняться решением внутренних проблем.

Тем более что реализуемая текущим правительством Германии политическая линия антинародна и оптимизма у рядовых немцев не вызывает. Как заявили в Министерстве, в Беларуси только избиратели принимают решение о будущем развитии страны.

Наш народ сделал свой выбор – за свободную, мирную, процветающую страну. Именно поэтому сегодня в Минске прошла торжественная инаугурация избранного белорусским народом Президента Александра Лукашенко.