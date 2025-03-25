Прямой эфир

МИД Беларуси посоветовал министру иностранных дел Германии заняться проблемами своего народа

25 марта 2025 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В очередной раз еврочиновники в попытках скрыть собственные провалы переводят фокус внимания на международную повестку. Так, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вместо того, чтобы помочь Германии выбраться из глубокого экономического кризиса, учит других, как жить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси посоветовал министру иностранных дел Германии заняться проблемами своего народа-2

В своей публикации Бербок написала о так называемой борьбе за свободу от произвола и угнетения. В ответ на провокационное заявление МИД Беларуси посоветовал ей заняться решением внутренних проблем.

Тем более что реализуемая текущим правительством Германии политическая линия антинародна и оптимизма у рядовых немцев не вызывает. Как заявили в Министерстве, в Беларуси только избиратели принимают решение о будущем развитии страны.

Наш народ сделал свой выбор – за свободную, мирную, процветающую страну. Именно поэтому сегодня в Минске прошла торжественная инаугурация избранного белорусским народом Президента Александра Лукашенко.

# МИД Беларуси # Анналена Бербок # Беларусь-Германия

Другие новости рубрики

Все новости
Переговоры России и США в Эр-Рияде называют рекордом в истории дипломатии
25 марта 2025 08:35

Переговоры России и США в Эр-Рияде называют рекордом в истории дипломатии

Приглашены более тысячи человек! Беларусь готовится к инаугурации Президента
24 марта 2025 18:24

Приглашены более тысячи человек! Беларусь готовится к инаугурации Президента

Ленчевская: Президент сделал верную ставку в своё время – ставку на белорусский народ
24 марта 2025 18:05

Ленчевская: Президент сделал верную ставку в своё время – ставку на белорусский народ