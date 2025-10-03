Лукашенко предложил Германии делать шаги навстречу друг другу и восстанавливать отношения

Германия отмечает День немецкого единства – национальный праздник, символизирующий воссоединение Федеративной Республики Германия и Германской Демократической Республики в 1990 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день отражает историческое преодоление многолетнего раздела страны и служит символом общенационального примирения.

В ночь на 3 октября после более чем 40-летнего разделения страны и через год после падения Берлинской стены ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ, что юридически завершило процесс воссоединения. Правда, этот процесс смены политического строя и переход от социализма в капитализм не принес особой радости бывшим гражданам ГДР.

Сегодня, спустя более 30 лет после воссоединения, между Западной и Восточной Германией все еще существует большая разница. Несмотря на многомиллиардные инвестиции безработица все еще выше на Востоке и, в отличие от людей на Западе страны, восточные немцы в большей степени подвержены риску бедности.

С Днем германского единства народ ФРГ поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что объединение этой страны в 1990 году стало одним из наиболее значимых событий в истории современной Европы. Предложил Германии мудро делать шаги навстречу друг другу и восстанавливать отношения.