Лукашенко: с Германией у нас много общего в политике, диктатура у нас одинаковая
Про международное сотрудничество и как распределились силы на планете тоже спрашивали у нашего Президента. К примеру, журналист из Китая интересовался, что в будущем ждет Минск и Пекин. Мы готовы взаимодействовать. Нет для этого преград. Александр Лукашенко отметил, что в будущем многое на планете зависит от Китая и ему нужно выдержать. Спрашивали об общих планах с Россией, рассказали в программе «Неделя». Тут понятно. Мы строим Союзное государство.
Александр Лукашенко отметил, что у нас уникальное объединение. Такого нет нигде. И то ли еще будет. Но при этом никто не претендует на нашу независимость. А нынешние испытания, имею ввиду санкции и военные угрозы – пошли только на пользу интеграции. Это и триггерит тех, кто хотел бы другого исхода. Но не дождетесь, как говорит Президент.
При этом мы не отказываемся от сотрудничества с Европейским союзом. Что скрывать, нам это было выгодно. Да и не мы опускали шлагбаумы на границе и устраивали логистические препоны. А из Беларуси долгое время на Западе рисовали врага. Пугали народ, мол, от нас исходит угроза.
Но прошло время, и люди во всем разобрались. И сегодня в западных странах Лукашенко поддерживают и не скрывают свои симпатии. Плакаты в поддержку белорусского лидера появились в цитадели либеральной демократии – в столице Британии. А еще в Германии, Сербии и других странах.
– Два-три дня назад в Италии, городе Риме, группа итальянских активистов сделала большой плакат, где можно прочитать: итальянский народ за легитимного Президента Беларуси Александра Лукашенко. У вас есть пару слов для этих итальянских активистов?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается портретов и активистов, я вам очень благодарен. Я откровенно рад, что в Италии знают не только о Беларуси, но и обо мне. Очень-очень обязан этим людям. Спасибо вам большое. Я не преувеличиваю этот факт, но приятно.
Так что есть шансы, что здравый смысл восторжествует и мы вернемся к принципам добрососедства. Ведь нас с Европейским союзом и его отдельными странами связывает намного больше, чем просто экономика.
Александр Лукашенко:
Чтобы вы понимали, мы никогда не отказывались от отношений с Западом и, в том числе, с Германией. Ведущая экономика, не знаю, уже сейчас, может, не ведущая, а Запада. Мы готовы. Были всегда. Ну, вы не хотите этого. Так что нам, кланяться перед вами и ползать на коленях? Если вы на наши предложения ответите о готовности вести диалог, мы будем с вами вести этот диалог. Вы же наши соседи. А соседей не выбирают. Это главное в нашей политике. Соседи от Господа Бога. Поэтому мы с Евросоюзом готовы вести диалог. И поверьте, главное, это важно, здесь не экономика, не торгово-экономические отношения, что вы от нас отгородились. Мы что, в Германию больше продавали, чем Германия к нам? Нет. Вы что, нам дешево что-то продавали? Нет. Ну, закрылись и закрылись. Свято место пусто не бывает, пришли другие. Но с Германией у нас много общего в политике. Очень много. Диктатура у нас одинаковая, что у вас, что у нас. Только у вас она в последнее время как-то наклонилась. Ну вот вы и получили результат. Обнищание страны. Страна, которая была в тройке лидеров в мире, сегодня прозябает и кланяется в Вашингтоне, чтобы ее предприятия хотя бы там взяли. Что, не так? Так. Поэтому хотите с нами сотрудничать и вести диалог? Давайте. Мы готовы.