Лукашенко: с Германией у нас много общего в политике, диктатура у нас одинаковая

Про международное сотрудничество и как распределились силы на планете тоже спрашивали у нашего Президента. К примеру, журналист из Китая интересовался, что в будущем ждет Минск и Пекин. Мы готовы взаимодействовать. Нет для этого преград. Александр Лукашенко отметил, что в будущем многое на планете зависит от Китая и ему нужно выдержать. Спрашивали об общих планах с Россией, рассказали в программе «Неделя». Тут понятно. Мы строим Союзное государство. Александр Лукашенко отметил, что у нас уникальное объединение. Такого нет нигде. И то ли еще будет. Но при этом никто не претендует на нашу независимость. А нынешние испытания, имею ввиду санкции и военные угрозы – пошли только на пользу интеграции. Это и триггерит тех, кто хотел бы другого исхода. Но не дождетесь, как говорит Президент.

При этом мы не отказываемся от сотрудничества с Европейским союзом. Что скрывать, нам это было выгодно. Да и не мы опускали шлагбаумы на границе и устраивали логистические препоны. А из Беларуси долгое время на Западе рисовали врага. Пугали народ, мол, от нас исходит угроза. Но прошло время, и люди во всем разобрались. И сегодня в западных странах Лукашенко поддерживают и не скрывают свои симпатии. Плакаты в поддержку белорусского лидера появились в цитадели либеральной демократии – в столице Британии. А еще в Германии, Сербии и других странах.

– Два-три дня назад в Италии, городе Риме, группа итальянских активистов сделала большой плакат, где можно прочитать: итальянский народ за легитимного Президента Беларуси Александра Лукашенко. У вас есть пару слов для этих итальянских активистов?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается портретов и активистов, я вам очень благодарен. Я откровенно рад, что в Италии знают не только о Беларуси, но и обо мне. Очень-очень обязан этим людям. Спасибо вам большое. Я не преувеличиваю этот факт, но приятно. Так что есть шансы, что здравый смысл восторжествует и мы вернемся к принципам добрососедства. Ведь нас с Европейским союзом и его отдельными странами связывает намного больше, чем просто экономика.