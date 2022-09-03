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Зампосла ФРГ в Беларуси: «Немцы почти 80 лет тому назад совершили здесь то, что не укладывается в головы»

03 сентября 2022 17:21
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Новости Беларуси. Жертв лагеря смерти «Тростенец» вспоминали 3 сентября в Минске. Серия мероприятий включила в себя велопробег, межконфессиональную молитву и возложение цветов к мемориалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Зампосла ФРГ в Беларуси: «Немцы почти 80 лет тому назад совершили здесь то, что не укладывается в головы»-1

Участие приняли более 60 волонтеров БРСМ со всех регионов Беларуси. Памятное событие привлекло внимание не только активистов, но и посольства Германии.  

Зампосла ФРГ в Беларуси: «Немцы почти 80 лет тому назад совершили здесь то, что не укладывается в головы»-4

Михаэль Новак, заместитель посла ФРГ в Беларуси:  
Немцы почти 80 лет тому назад совершили здесь то, что не укладывается в головы. Что нельзя себе представить, поэтому нам нужно навсегда эту память учесть и держать живой. Память о тех зверствах и о той трагедии.  

Велопробег и межконфессиональная молитва. Жертв лагеря смерти «Тростенец» вспоминали в Беларуси. Подробнее.  

# Беларусь-Германия # общество # Михаэль Новак # Фотофакт

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