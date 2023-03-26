«Я такого не ожидал». Немецкий журналист посетил Хатынь, и вот что сказал после

Новости Беларуси. Артур Зельский упомянул Вилли Брандта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Канцлер Западной Германии приехал в столицу Польши и опустился на колени перед памятником жертвам подавленного нацистами восстания в Варшавском гетто. Этот поступок вошел в историю. Его называют вехой на пути к примирению. Но такие случаи настоящего покаяния редкость и по сей день.

Хотя в Хатыни мы встретили тех, кто, кажется, на генном уровне ощущает потребность в примирении с собой, со своей историей. Эти люди приехали в Беларусь, чтобы показать: память живет, и на Западе многие нуждаются в правде о Второй Мировой.

Соуфи-Сиаваш Кайвае, журналист (Германия):

В школах на уроках истории о тех событиях у нас рассказывают в общем. Говорят о походе на Восток, на Россию, как у нас это называют, а про Беларусь особо ничего не сказано. И про Хатынь тоже. Сейчас такая враждебная политика со стороны немецких властей в отношении России и Беларуси. Но не все немцы с этим согласны, есть те, кто хочет проводить другую политику в отношении вашей страны. Из-за этого я здесь.