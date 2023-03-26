«Я такого не ожидал». Немецкий журналист посетил Хатынь, и вот что сказал после
Новости Беларуси. Артур Зельский упомянул Вилли Брандта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Канцлер Западной Германии приехал в столицу Польши и опустился на колени перед памятником жертвам подавленного нацистами восстания в Варшавском гетто. Этот поступок вошел в историю. Его называют вехой на пути к примирению. Но такие случаи настоящего покаяния редкость и по сей день.
Хотя в Хатыни мы встретили тех, кто, кажется, на генном уровне ощущает потребность в примирении с собой, со своей историей. Эти люди приехали в Беларусь, чтобы показать: память живет, и на Западе многие нуждаются в правде о Второй Мировой.
Соуфи-Сиаваш Кайвае, журналист (Германия):
В школах на уроках истории о тех событиях у нас рассказывают в общем. Говорят о походе на Восток, на Россию, как у нас это называют, а про Беларусь особо ничего не сказано. И про Хатынь тоже. Сейчас такая враждебная политика со стороны немецких властей в отношении России и Беларуси. Но не все немцы с этим согласны, есть те, кто хочет проводить другую политику в отношении вашей страны. Из-за этого я здесь.
Я впервые тут, в Хатыни, и я такого не ожидал! Очень много людей. Это впечатляет. Было заметно, что это отзывается в сердце каждого белоруса. По-настоящему скорбная дата. С другой стороны, это сохранение памяти и истории. Я хотел бы, чтобы в будущем больше немцев сюда приезжало. Важно, чтобы связь между народами была восстановлена и не прерывалась.
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