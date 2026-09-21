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Новости по тегу #Беларусь-Армения

Минск и Ереван объединяют общие страницы истории и искренняя симпатия между людьми – Лукашенко
21 сентября 2026 06:00

Минск и Ереван объединяют общие страницы истории и искренняя симпатия между людьми – Лукашенко

Лукашенко дал совет народу Армении: быть очень аккуратными, чтобы не повторить произошедшее в Украине
31 мая 2026 10:38

Лукашенко дал совет народу Армении: быть очень аккуратными, чтобы не повторить произошедшее в Украине

«Нечеловеческая зависть» – Захарова прокомментировала выпады спикера парламента Армении в адрес Беларуси
07 мая 2026 17:03

«Нечеловеческая зависть» – Захарова прокомментировала выпады спикера парламента Армении в адрес Беларуси

Беларусь заявила решительный протест в связи с недружественными действиями Армении
05 мая 2026 17:42

Беларусь заявила решительный протест в связи с недружественными действиями Армении

Лукашенко: белорусский и армянский народы объединяют многолетняя дружба и общая история
21 сентября 2025 13:35

Лукашенко: белорусский и армянский народы объединяют многолетняя дружба и общая история

Лукашенко поздравил Президента и народ Армении с национальным праздником
21 сентября 2024 07:34

Лукашенко поздравил Президента и народ Армении с национальным праздником

Лукашенко: случившееся в Карабахе – это вина только руководства Армении, я их предупреждал
12 сентября 2024 17:20

Лукашенко: случившееся в Карабахе – это вина только руководства Армении, я их предупреждал

МИД: Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией
13 июня 2024 13:39

МИД: Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией

Монографию о вкладе армянского народа в белорусскую культуру представили в Минске
13 марта 2024 07:57

Монографию о вкладе армянского народа в белорусскую культуру представили в Минске

Пашинян сообщил Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ в Минск
14 ноября 2023 17:03

Пашинян сообщил Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ в Минск

Белорусские лифты занимают место старых подъёмников в домах Еревана
04 сентября 2023 18:08

Белорусские лифты занимают место старых подъёмников в домах Еревана

Гендиректор БелТА: когда ты уезжаешь из страны и увозишь фотографии или съемки, у тебя в душе остаются не объекты, а люди
01 июля 2023 09:19

Гендиректор БелТА: когда ты уезжаешь из страны и увозишь фотографии или съемки, у тебя в душе остаются не объекты, а люди