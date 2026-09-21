Новости по тегу #Беларусь-Армения

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Армении с национальным праздником – Днем Независимости.
Евразийская «пятерка» не первый год переживает турбулентность из-за переменчивой позиции Армении. Но сейчас ситуация усложнилась. Ереван юридически подтвердил намерение вступить в Евросоюз.
Пару дней назад спикер армянского парламента назвал Беларусь российской «губернией» и не постеснялся в выражениях. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на выпады Еревана.
5 мая в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван временный поверенный в делах Армении в нашей стране Артур Саргсян.
Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня, как никогда прежде, очень важно сохранять и укреплять дух сотрудничества и партнерства.
Беларусь продолжит выступать за расширение конструктивного диалога с Арменией.
«Зачем воевать? Это была моя линия. Я в Ереване в закрытом режиме это сказал. Потом попросил Путина, мы уже вдвоем начали просить Пашиняна: реши эту проблему», – рассказал Президент.
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