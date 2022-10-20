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Важно переходить к более серьёзным проектам. Премьер-министры Беларуси и Армении обсудили дальнейшее сотрудничество

20 октября 2022 20:08
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При нынешних потрясениях в мировой экономике, нарушениях логистических цепочек особенно важен диалог внутри Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Важно переходить к более серьёзным проектам. Премьер-министры Беларуси и Армении обсудили дальнейшее сотрудничество-1

Ереван в эти дни принимает межправсовет ЕАЭС. 20 октября главы правительств встретились в узком составе. Устранение препятствий на внутреннем рынке союза остается одним из главных вопросов для белорусской стороны. Официальный Минск настаивает на создании свободной конкурентной среды без изъятий и ограничений. В целом премьеры затронут широкий круг вопросов. Среди тем – промышленная кооперация, формирование общего рынка газа и нефти, развитие электронной торговли. Всего в повестке свыше 20 вопросов. Запланирован и ряд двусторонних встреч. Перспективы развития промкооперации обсудили премьер-министры Беларуси и Армении. Есть предложение создать производство белорусских лифтов в Ереване.  

Важно переходить к более серьёзным проектам. Премьер-министры Беларуси и Армении обсудили дальнейшее сотрудничество-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Внешняя торговля сбалансирована. Растет как белорусский экспорт в Армению, так и армянский экспорт в Беларусь. Растут инвестиции, это тоже дорога с двусторонним движением. Увеличивается количество предприятий, которые зарегистрированы с участием белорусского капитала в Армении и армянского капитала в Беларуси. Сейчас очень важно переходить от простой торговли или экспортно-импортной кооперации к более серьезным проектам.  

Важно переходить к более серьёзным проектам. Премьер-министры Беларуси и Армении обсудили дальнейшее сотрудничество-7

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:  
Товарооборот между Арменией и Беларусью в текущем году почти больше чем удвоился. Я надеюсь, что по итогам нашей встречи, переговоров удастся поддержать экономическую динамику, мы, конечно же, заинтересованы.  

Важно переходить к более серьёзным проектам. Премьер-министры Беларуси и Армении обсудили дальнейшее сотрудничество-10

Товарооборот между странами уже превысил уровень прошлого года и составил свыше ста миллионов долларов. Основу нашего экспорта составляют продукция деревообработки и мясо-молочной отрасли, мебель, техника, лекарства. Обсуждать вопросы развития ЕАЭС премьер-министры пятерки продолжат завтра. Участники межправсовета встретятся в расширенном формате.  

# Беларусь-Армения # Экономика # Роман Головченко # Никол Пашинян # Фотофакт

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