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Белорусские лифты занимают место старых подъёмников в домах Еревана

04 сентября 2023 18:08
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Беларусь в 2023 году поставит в Армению более 800 лифтов с современным дизайном, дополнительными функциями и системой бесперебойного питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские лифты занимают место старых подъёмников в домах Еревана-1

Только в Ереване замене подлежат около 3 тысяч подъемников, большинству из которых уже более 25 лет. До конца года мэрия планирует установить 500 лифтов. Чтобы не было перебоев с поставками, в Ереване работает совместное предприятие по выпуску белорусских лифтов. Недалеко от города Джермук, будет открыто еще одно подразделение.

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# Беларусь-Армения # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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