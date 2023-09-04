Белорусские лифты занимают место старых подъёмников в домах Еревана

Беларусь в 2023 году поставит в Армению более 800 лифтов с современным дизайном, дополнительными функциями и системой бесперебойного питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Ереване замене подлежат около 3 тысяч подъемников, большинству из которых уже более 25 лет. До конца года мэрия планирует установить 500 лифтов. Чтобы не было перебоев с поставками, в Ереване работает совместное предприятие по выпуску белорусских лифтов. Недалеко от города Джермук, будет открыто еще одно подразделение.