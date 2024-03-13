Монографию о вкладе армянского народа в белорусскую культуру представили в Минске

Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:

Так получилось, что очень многие армяне, разбросанные по всему свету, создавали там, где жили, разные ценности: и культурные, и другие, которые стали ценностями для тех народов и стран, где они проживали. Один из таких примеров – Маджарские, которые в сотрудничестве с белорусскими Радзивиллами создали ценность, которая сейчас имеет мировое значение.