Прямой эфир

Монографию о вкладе армянского народа в белорусскую культуру представили в Минске

13 марта 2024 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске представили монографию, посвященную истории рода армянских мастеров-ткачей, создавших слуцкие пояса, национальный белорусский символ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монографию о вкладе армянского народа в белорусскую культуру представили в Минске-1

В основе издания многочисленные документы – инвентари имений, справки, контракты, постановления дворянских собраний. Визуальный ряд книги содержит более чем сотню ранее неизвестных иллюстраций. Собранный материал позволяет осмыслить вклад армянского народа в белорусскую культуру.

Монографию о вкладе армянского народа в белорусскую культуру представили в Минске-4

Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:
Так получилось, что очень многие армяне, разбросанные по всему свету, создавали там, где жили, разные ценности: и культурные, и другие, которые стали ценностями для тех народов и стран, где они проживали. Один из таких примеров – Маджарские, которые в сотрудничестве с белорусскими Радзивиллами создали ценность, которая сейчас имеет мировое значение.

Монографию о вкладе армянского народа в белорусскую культуру представили в Минске-7

Презентация издания стала ярким событием в сфере сотрудничества наших народов и стран в гуманитарной сфере. На мероприятии анонсировали и дни культуры Армении в Беларуси. Они состоятся в апреле.

# Беларусь-Армения # общество # Размик Хумарян

Другие новости рубрики

Все новости
«Созрело ли наше гражданское общество принимать решения?» Алёна Дзиодзина о ВНС
13 марта 2024 07:35

«Созрело ли наше гражданское общество принимать решения?» Алёна Дзиодзина о ВНС

В Стокгольме не видят необходимости в размещении баз НАТО на своей территории
13 марта 2024 07:32

В Стокгольме не видят необходимости в размещении баз НАТО на своей территории

Накануне юбилея Конституции в Беларуси проходят диалоговые площадки
13 марта 2024 07:18

Накануне юбилея Конституции в Беларуси проходят диалоговые площадки