Монографию о вкладе армянского народа в белорусскую культуру представили в Минске

В Минске представили монографию, посвященную истории рода армянских мастеров-ткачей, создавших слуцкие пояса, национальный белорусский символ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске представили монографию, посвященную истории рода армянских мастеров-ткачей, создавших слуцкие пояса, национальный белорусский символ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основе издания многочисленные документы – инвентари имений, справки, контракты, постановления дворянских собраний. Визуальный ряд книги содержит более чем сотню ранее неизвестных иллюстраций. Собранный материал позволяет осмыслить вклад армянского народа в белорусскую культуру.
Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:
Так получилось, что очень многие армяне, разбросанные по всему свету, создавали там, где жили, разные ценности: и культурные, и другие, которые стали ценностями для тех народов и стран, где они проживали. Один из таких примеров – Маджарские, которые в сотрудничестве с белорусскими Радзивиллами создали ценность, которая сейчас имеет мировое значение.
Презентация издания стала ярким событием в сфере сотрудничества наших народов и стран в гуманитарной сфере. На мероприятии анонсировали и дни культуры Армении в Беларуси. Они состоятся в апреле.