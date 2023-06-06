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Марзалюк: мы должны на законодательном уровне усиливать диалог между парламентами Беларуси и Армении

06 июня 2023 16:22
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Белорусско-армянский межпарламентский диалог 6 июня обсуждали в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марзалюк: мы должны на законодательном уровне усиливать диалог между парламентами Беларуси и Армении-1

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международных отношений и двусторонней повестки. Отношения между Беларусью и Арменией развиваются в позитивном ключе, установлены давние связи и контакты в культурной, научной и гуманитарной сферах. Есть образовательные проекты, однако их могло бы быть больше. Да и в целом двустороннему сотрудничеству необходимо придать больше динамики. Это подчеркнули представители обеих сторон.

Марзалюк: мы должны на законодательном уровне усиливать диалог между парламентами Беларуси и Армении-4

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хотелось бы больше интенсификации взаимоотношений, нормально, рационально, максимально используя тот потенциал, который есть у Беларуси. Нам есть что предложить армянской стороне во всех сферах. Ну и, естественно, мы должны на уровне законодательном усиливать диалог между парламентом Армении и парламентом Беларуси.

Отметим, сотрудничество по линии парламентов не прерывается на протяжении почти 20 лет. Первое заседание межпарламентской белорусско-армянской комиссии состоялось в ноябре 2005 года.

# Беларусь-Армения # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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