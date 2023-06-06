Марзалюк: мы должны на законодательном уровне усиливать диалог между парламентами Беларуси и Армении

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международных отношений и двусторонней повестки. Отношения между Беларусью и Арменией развиваются в позитивном ключе, установлены давние связи и контакты в культурной, научной и гуманитарной сферах. Есть образовательные проекты, однако их могло бы быть больше. Да и в целом двустороннему сотрудничеству необходимо придать больше динамики. Это подчеркнули представители обеих сторон.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хотелось бы больше интенсификации взаимоотношений, нормально, рационально, максимально используя тот потенциал, который есть у Беларуси. Нам есть что предложить армянской стороне во всех сферах. Ну и, естественно, мы должны на уровне законодательном усиливать диалог между парламентом Армении и парламентом Беларуси.

Отметим, сотрудничество по линии парламентов не прерывается на протяжении почти 20 лет. Первое заседание межпарламентской белорусско-армянской комиссии состоялось в ноябре 2005 года.