Беларусь и Армения заинтересованы в использовании национальных валют при расчётах

Министерство экономики Армении инициирует использование национальных валют при расчетах во взаимной торговле с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прошедшем заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Ереване стороны договорились оказывать содействие армянским и белорусским компаниям в расширении товаропроводящей сети на территории двух стран. Более предметно страны готовы обсуждать создание «Торгового дома Армения», сотрудничество в сфере механизации армянского агропромышленного комплекса, возможность создания кооперационных проектов на территории Армении.