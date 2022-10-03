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Беларусь и Армения заинтересованы в использовании национальных валют при расчётах

03 октября 2022 15:43
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Министерство экономики Армении инициирует использование национальных валют при расчетах во взаимной торговле с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Армения заинтересованы в использовании национальных валют при расчётах-1

На прошедшем заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Ереване стороны договорились оказывать содействие армянским и белорусским компаниям в расширении товаропроводящей сети на территории двух стран. Более предметно страны готовы обсуждать создание «Торгового дома Армения», сотрудничество в сфере механизации армянского агропромышленного комплекса, возможность создания кооперационных проектов на территории Армении.

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# Беларусь-Армения # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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