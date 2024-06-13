МИД: Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией

Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси прокомментировали ситуацию с обвинениями со стороны руководства Армении в адрес нашей страны, а также отзывом на родину их посла. В МИД отметили, что ситуация в Ереване и в целом обстановка внутри республики складывается сложная, однако Беларусь не имеет к этому никакого отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы попытаться разъяснить этот вопрос, в ведомство вызван представитель посольства Армении. Наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск. Беларусь и Армению связывают давние близкие, дружеские отношения, мы торгуем, поддерживаем деловые контакты и не собираемся ухудшать эти отношения, подчеркнули в МИД нашей страны. Мы никогда не делали ничего во вред нашим друзьям, не вмешиваемся во внутренние дела, уважаем армянский народ и искренне желаем ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей.