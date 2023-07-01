Выставка фоторабот об Армении и Беларуси открылась в Минске. Комментарий Размика Хумаряна

Новости Беларуси. 100 фотографий, которые знакомят с природой, культурой и традициями белорусского и армянского народов. В Национальном историческом музее открылась уникальная выставка, которая посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Минском и Ереваном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все фото сделаны белорусским фотографом Леонидом Щегловым во время поездки в Армению и армянским фотографом Мхитаром Хачатряном в нашу страну. На кадрах застыли самобытные образы белорусов и армян, моменты их жизни, архитектура и неповторимые пейзажи двух стран.

Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:

Хотя бы если несколько десятков людей, смотря на эти фото, решат посетить Армению, это уже будет нашей победой. Ибо только взаимоузнаваемость и личные контакты людей, личное участие – это та основа, на которой можно развивать туризм и взаимные людские контакты.