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Выставка фоторабот об Армении и Беларуси открылась в Минске. Комментарий Размика Хумаряна

01 июля 2023 09:19
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Новости Беларуси. 100 фотографий, которые знакомят с природой, культурой и традициями белорусского и армянского народов. В Национальном историческом музее открылась уникальная выставка, которая посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Минском и Ереваном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Выставка фоторабот об Армении и Беларуси открылась в Минске. Комментарий Размика Хумаряна-1

Все фото сделаны белорусским фотографом Леонидом Щегловым во время поездки в Армению и армянским фотографом Мхитаром Хачатряном в нашу страну. На кадрах застыли самобытные образы белорусов и армян, моменты их жизни, архитектура и неповторимые пейзажи двух стран. 

Выставка фоторабот об Армении и Беларуси открылась в Минске. Комментарий Размика Хумаряна-4

Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси: 
Хотя бы если несколько десятков людей, смотря на эти фото, решат посетить Армению, это уже будет нашей победой. Ибо только взаимоузнаваемость и личные контакты людей, личное участие – это та основа, на которой можно развивать туризм и взаимные людские контакты. 

Выставка фоторабот об Армении и Беларуси открылась в Минске. Комментарий Размика Хумаряна-7

Это уже третий совместный проект Белорусского телеграфного агентства и «Армен-Пресс». Выставка организована по инициативе посольства Армении в Беларуси. 

Гендиректор БелТА: когда ты уезжаешь из страны и увозишь фотографии или съемки, у тебя в душе остаются не объекты, а люди (здесь подробности). 

# Беларусь-Армения # общество # Размик Хумарян # Фотофакт

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