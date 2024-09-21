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Лукашенко поздравил Президента и народ Армении с национальным праздником

21 сентября 2024 07:34
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Беларусь продолжит выступать за расширение конструктивного диалога с Арменией. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя Президента и дружественный народ этой страны с национальным праздником Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента и народ Армении с национальным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Беларусь и Армению связывают прочные узы дружбы, общая история, традиционные семейные и христианские ценности. Наших граждан сплачивают Победа в Великой Отечественной войне, совместное героическое преодоление последствий Спитакского землетрясения, участие в интеграционных структурах и тесное деловое партнерство. Уверен, что в нынешних условиях, для того чтобы выстоять и продолжать успешно развиваться, надо объединяться и сотрудничать. Минск и далее продолжит выступать за расширение взаимоуважительного и конструктивного диалога с Ереваном.

# Беларусь-Армения

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