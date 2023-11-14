Прямой эфир

Пашинян сообщил Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ в Минск

14 ноября 2023 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси 14 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили ситуацию на Кавказе, двусторонние отношения и повестку дня предстоящего саммита ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пашинян сообщил Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ в Минск-1

Напомним, его проведение запланировано в Минске 23 ноября под председательством Президента Беларуси. Премьер Армении сообщил, что не сможет принять участие в саммите. Как известно, это не первый раз, когда Никол Пашинян отказывается принимать участие в интеграционных мероприятиях, важных для постсоветского пространства. Связано это с позицией ОДКБ по карабахскому вопросу, в частности невмешательства в конфликт, в той степени, на которой настаивал официальный Ереван. Это послужило поводом для обиды.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт прокомментировала одному из российских информационных агентств ситуацию следующим образом.

Пашинян сообщил Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ в Минск-4

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Александр Лукашенко спокойно отнесся к отказу Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск.

# Беларусь-Армения # общество # Александр Лукашенко # Никол Пашинян # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Изменён порядок назначения и освобождения от должности председателя и членов правления Нацбанка
14 ноября 2023 17:01

Изменён порядок назначения и освобождения от должности председателя и членов правления Нацбанка

Памятник святому князю Александру Невскому открыли в Минске
14 ноября 2023 14:27

Памятник святому князю Александру Невскому открыли в Минске

7 новых блюд появилось в меню школьных столовых Минска
14 ноября 2023 14:27

7 новых блюд появилось в меню школьных столовых Минска