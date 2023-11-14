Пашинян сообщил Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ в Минск

Напомним, его проведение запланировано в Минске 23 ноября под председательством Президента Беларуси. Премьер Армении сообщил, что не сможет принять участие в саммите. Как известно, это не первый раз, когда Никол Пашинян отказывается принимать участие в интеграционных мероприятиях, важных для постсоветского пространства. Связано это с позицией ОДКБ по карабахскому вопросу, в частности невмешательства в конфликт, в той степени, на которой настаивал официальный Ереван. Это послужило поводом для обиды.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт прокомментировала одному из российских информационных агентств ситуацию следующим образом.