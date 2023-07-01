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Гендиректор БелТА: когда ты уезжаешь из страны и увозишь фотографии или съемки, у тебя в душе остаются не объекты, а люди

01 июля 2023 09:19
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Новости Беларуси. 100 фотографий, которые знакомят с природой, культурой и традициями белорусского и армянского народов. В Национальном историческом музее открылась уникальная выставка, которая посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Минском и Ереваном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гендиректор БелТА: когда ты уезжаешь из страны и увозишь фотографии или съемки, у тебя в душе остаются не объекты, а люди-1

Ирина Акулович, генеральный директор БелТА: 
Мне кажется, что когда ты уезжаешь из страны и увозишь фотографии или съемки, все равно у тебя в душе остаются не объекты, а люди. Радушные, гостеприимные армяне, очень светлые, чистые белорусы. В силах политиков и журналистов сделать так, чтобы отношения между странами развивались. 

Выставка фоторабот об Армении и Беларуси открылась в Минске. Комментарий Размика Хумаряна (тут подробнее). 

# Беларусь-Армения # общество # Ирина Акулович # Фотофакт

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