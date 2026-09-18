Новости по тегу #авто

Отмечается, что разница между первыми позициями минимальна: до конца года ситуация может измениться.
По предварительным данным, 28 августа около 13:00 на трассе Р‑48 «Ворона – Ошмяны – Юратишки – Ивье» (рядом с деревней Семенки) водитель автомобиля Voyah (мужчина 45 лет) на изгибе дороги выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с машиной Nissan, которой управлял 36‑летний водитель.
Ремонт подразумевает проверку и при необходимости замену проводки.
Большая часть обращений – от частых автовладельцев, активно пользующихся как станциями техосмотра, так и электронными сервисами.
Документ распределяет льготный объем ввоза между юридическими и физическими лицами: компаниям разрешено импортировать до 13,8 тыс. электромобилей, гражданам – до 6,2 тыс. единиц.
По данным отраслевой ассоциации, продажи новых легковых автомобилей достигли почти 5 тысяч 700 единиц – это на 38 % больше, чем в феврале.
Теперь автовладельцам не нужно обращаться в диагностические станции за обязательным разрешением. Документ можно получить в электронном виде – через единый портал «Е-Паслуга».
Теперь выполнить эти процедуры водителям станет проще.
В соцсетях усиливается паника. Автолюбители сокрушаются, мол, квоты на беспошлинный ввоз «электричек» закончились, и заветный электрокар влетит в копеечку.
Около 136 000 автомобилей отзывается в Германии и 195 000 – в США. Точные цифры по всему миру компания не раскрывает.
Возможно также повреждение компонентов топливной системы.
Новые правила не затрагивают транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования.
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53
11 октября 2026 14:52
11 октября 2026 14:32
11 октября 2026 11:32
11 октября 2026 11:08
11 октября 2026 10:47