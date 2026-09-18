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Новости по тегу #авто

Цвет имеет значение? Какие машины по статистике чаще попадают в ДТП
18 сентября 2026 09:31

Цвет имеет значение? Какие машины по статистике чаще попадают в ДТП

Лобовое столкновение в Ивьевском районе: один человек погиб, трое – в больнице
28 августа 2026 13:19

Лобовое столкновение в Ивьевском районе: один человек погиб, трое – в больнице

Более 1,3 млн автомобилей Jeep отзовут по всему миру из-за риска возгорания
09 июня 2026 09:39

Более 1,3 млн автомобилей Jeep отзовут по всему миру из-за риска возгорания

«Белтехосмотр» в апреле выдал более 185 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении
11 мая 2026 06:23

«Белтехосмотр» в апреле выдал более 185 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении

До 20 тыс. авто: в Беларуси утвердили квоты на льготный ввоз
07 мая 2026 13:58

До 20 тыс. авто: в Беларуси утвердили квоты на льготный ввоз

Продажи новых авто в Беларуси выросли более чем на треть
03 апреля 2026 06:28

Продажи новых авто в Беларуси выросли более чем на треть

В Беларуси меняется порядок допуска автомобилей к участию в дорожном движении
11 февраля 2026 06:31

В Беларуси меняется порядок допуска автомобилей к участию в дорожном движении

Правила госрегистрации и постановки на учёт транспортных средств изменились в Беларуси
03 декабря 2025 18:31

Правила госрегистрации и постановки на учёт транспортных средств изменились в Беларуси

Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин
19 октября 2025 17:05

Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин

BMW отзывает более 136 тыс. авто в Германии
26 сентября 2025 14:24

BMW отзывает более 136 тыс. авто в Германии

В РФ отозвали более 17 тыс. Geely Emgrand – что случилось
19 сентября 2025 11:50

В РФ отозвали более 17 тыс. Geely Emgrand – что случилось

В Беларуси внесены изменения в законодательство в сфере ввоза и эксплуатации автомобилей
09 июля 2025 10:33

В Беларуси внесены изменения в законодательство в сфере ввоза и эксплуатации автомобилей