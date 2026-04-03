Продажи новых авто в Беларуси выросли более чем на треть

Автомобильный рынок Беларуси в марте показал заметный рост покупательской активности. По данным отраслевой ассоциации, продажи новых легковых автомобилей достигли почти 5 тысяч 700 единиц – это на 38 % больше, чем в феврале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидером остается завод «БЕЛДЖИ», реализовавший в марте 3 тысячи 200 автомобилей. Эксперты отмечают, что значительный вклад в рост обеспечил сегмент электромобилей, где спрос увеличился особенно резко. Совокупная доля отечественных марок достигла 62 % – выше установленного на этот год уровня для непродовольственных товаров. В ассоциации подчеркивают: сектор электромобилей демонстрирует самую высокую динамику. Прирост составил 85 % – до 1800 единиц за месяц.

Фактически каждый четвертый проданный в стране автомобиль теперь оснащен электрическим двигателем. Аналитики связывают мартовский скачок с отложенным спросом: суровые морозы начала года сдерживали покупателей, которые ждали более комфортной погоды для обновления автопарка. Текущая динамика формирует оптимистичный прогноз на весь весенний сезон.