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«Белтехосмотр» в апреле выдал более 185 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении

11 мая 2026 06:23
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«Белтехосмотр» подвел итоги апреля. Предприятие сообщает: в стране вырос спрос на оформление разрешений на допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Большая часть обращений – от частых автовладельцев, активно пользующихся как станциями техосмотра, так и электронными сервисами. Всего за месяц выдано более 185 тысяч разрешений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белтехосмотр» в апреле выдал более 185 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении-2

Отдельно отмечают рост онлайн-оформления через портал «Е-Паслуга» – все больше водителей получают разрешение дистанционно, особенно владельцы новых машин, которым не требуется диагностика. Но техосмотр показывает и проблемные зоны. По данным предприятия, заметная часть автомобилей по-прежнему приезжает с нарушениями. Чаще всего это тормозная система, световые приборы и неисправности двигателя. Проверка электромобилей также выявляет отдельные дефекты – от света до элементов ходовой части. 

В «Белтехосмотре» подчеркивают – контроль остается строгим, а цифровые сервисы – все более востребованными. Главная задача – безопасность на дорогах и своевременное выявление неисправностей. 

# авто

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