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Правила госрегистрации и постановки на учёт транспортных средств изменились в Беларуси

03 декабря 2025 18:31
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Новые пути ждут тех, кто планирует совершать сделки с автомобилями. И они будут значительно проще. В Беларуси изменили правила государственной регистрации и постановки на учет транспортных средств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Правила госрегистрации и постановки на учёт транспортных средств изменились в Беларуси-2

Во-первых это касается осмотра автомобиля при регистрации. Теперь это можно будет сделать в любом подразделении ГАИ, а результаты будут действительны в течении 30 дней.

Правила госрегистрации и постановки на учёт транспортных средств изменились в Беларуси-4

Для юридических лиц исключена процедура обращения в военкоматы. Раньше это было обязательно. Еще одно важное изменение затрагивает транспорт, который ввозят в Беларусь из государств – членов ЕАЭС и состоявший ранее там на учете. Теперь для регистрации таких автомобилей не нужно направлять запросы по месту выдачи документов. 

Правила госрегистрации и постановки на учёт транспортных средств изменились в Беларуси-6

Андрей Гаркуша, первый заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Приведены в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Республики Беларусь особенности регистрации транспортных средств, если собственниками являются лица, не достигшие 14-летнего возраста, и лица в возрасте от 14 до 18 лет. Ранее транспортные средства регистрировали на обоих родителей, теперь достаточно согласия одного законного представителя.

Правила госрегистрации и постановки на учёт транспортных средств изменились в Беларуси-8

Также установлены правила регистрации самодельных транспортных средств. Для этого необходимо обратиться в аккредитованную лабораторию. Там его проверят на соответствие техническому регламенту и, если все в порядке, выдадут свидетельство о безопасности конструкции. 

Дальше нужно будет оформить электронный паспорт на средство передвижения и зарегистрировать его в ГАИ. Помимо прочего, в документе теперь содержится разъяснение термина «идентификационный номер транспортного средства» и порядок фотографирования внешнего вида автомобилей.

# авто # ГАИ # транспорт

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