В Беларуси меняется порядок допуска автомобилей к участию в дорожном движении. Теперь автовладельцам не нужно обращаться в диагностические станции за обязательным разрешением. Документ можно получить в электронном виде – через единый портал «Е-Паслуга», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для водителей это означает меньше бюрократии и больше удобства. При проверке сотрудники ГАИ не будут требовать бумажный документ – его действительность подтверждается напрямую в информационных базах данных. Тем, кому все же нужен вариант на бумаге, стоит заглянуть на сайт «Белтехосмотра». В разделе «Диагностические станции» размещена актуальная информация о местах выдачи. Указ вступает в силу сегодня, 11 февраля, ровно через месяц после официального опубликования. Нововведение призвано сделать систему прозрачнее и современнее, а для автомобилистов – проще и быстрее.