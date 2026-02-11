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В Беларуси меняется порядок допуска автомобилей к участию в дорожном движении

11 февраля 2026 06:31
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В Беларуси меняется порядок допуска автомобилей к участию в дорожном движении. Теперь автовладельцам не нужно обращаться в диагностические станции за обязательным разрешением. Документ можно получить в электронном виде – через единый портал «Е-Паслуга», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси меняется порядок допуска автомобилей к участию в дорожном движении-2

Для водителей это означает меньше бюрократии и больше удобства. При проверке сотрудники ГАИ не будут требовать бумажный документ – его действительность подтверждается напрямую в информационных базах данных. Тем, кому все же нужен вариант на бумаге, стоит заглянуть на сайт «Белтехосмотра». В разделе «Диагностические станции» размещена актуальная информация о местах выдачи. Указ вступает в силу сегодня, 11 февраля, ровно через месяц после официального опубликования. Нововведение призвано сделать систему прозрачнее и современнее, а для автомобилистов – проще и быстрее.

# авто # Дорожное движение

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