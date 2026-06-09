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Более 1,3 млн автомобилей Jeep отзовут по всему миру из-за риска возгорания

09 июня 2026 09:39
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Более 1,3 млн автомобилей Jeep отзовут по всему миру из-за риска возгорания-0

Многонациональная автомобильная компания Stellantis отзывает свыше 1,3 млн автомобилей марки Jeep по всему миру, информирует ТАСС.

В качестве причины названа потенциальная неисправность электрического соединения в проводке электрогидравлического усилителя рулевого управления. Дефект в ряде случаев может привести к перегреву и возгоранию.

Сообщается, что отозваны будут внедорожники Jeep Wrangler и пикапы Jeep Gladiator. Планируется отзыв 1,08 млн машин в США, 106 тысяч в Канаде, 23 тысяч в Мексике и ориентировочно 125 тысяч на других рынках.

Компания рекомендует владельцам до устранения неисправности не парковать авто вблизи зданий и других транспортных средств. 

В ходе ремонта будет проведена проверка и при необходимости замена проводки или насоса усилителя рулевого управления. По сведениям Stellantis, зарегистрировано одно сообщение о возможной травме, связанной с данным браком.

# авто

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