Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин

О ситуации на автомобильном рынке Беларуси. В октябре закончились квоты на беспошлинный ввоз электрокаров. А машины на «зеленых номерах» сейчас, как говорится, рулят. Ну и понятно, что белорусы начали активно возмущаться, особенно в соцсетях, мол, значит, на мечту о собственной «электричке» придется еще немного подкопить. Ведь цены пойдут вверх, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как утверждает Глеб Прокофьев, который разбирался в этой теме, все не совсем так и мечту о «зеленых номерах» еще можно беспошлинно осуществить. Варианты есть, и не один. А вот ИП и юрлицам действительно придется раскошелиться. Смотрим.

В соцсетях усиливается паника. Автолюбители сокрушаются, мол, квоты на беспошлинный ввоз «электричек» закончились, и заветный электрокар влетит в копеечку. Казалось, что Оксана успела вскочить в последний вагон. Ее авто, заказанное в августе, обещали привезти еще по квоте. Но заданный финансовый маршрут в итоге пришлось изменить.

Оксана Байдак, жительница Минска:

Прозвучало, что вот исчерпана квота, вам необходимо будет доплатить 15 %. У меня не было как бы даже слов, и я не понимала, что это значит. Почему я должна, кому я должна? О возможных рисках диллер не предупреждал. Допрасходы не прописаны и в договоре, но несмотря на это, электрокар не отдают. Оксана Байдак:

На данный момент мы видим, что салон не идет ни на какие уступки и не намерен отдавать нам автомобиль. Мы планируем написать претензию и уже в дальнейшем идти в общество защиты прав потребителей и обращаться в суд, если салон не предложит никаких вариантов.

Квоты действительно закончились, и такие истории, как у Оксаны, придется рассматривать в соответствующих инстанциях. Евразийская экономическая комиссия устанавливала ограничения на беспошлинный ввоз для ИП и юрлиц еще в 2022 году. Начинали с 10 тысяч автомобилей, а с 2023-го этот показатель вырос до 15.

Игорь Цыбулько, начальник управления маркетинга, тарифного, нетарифного регулирования и качества Министерства промышленности Беларуси:

10-15 тысяч – мы понимали, что это будет достаточно для того, чтобы одновременно и формировать автомобильный рынок, и строить зарядные станции для того, чтобы этот автомобиль получил должную зарядку. Если бы мы на каком-то этапе допустили большее количество автомобилей, которые бы люди не смогли просто заряжать, наверное, была бы какая-то социальная напряженность. Поэтому по итогу сейчас, когда мы видим результаты работы, мы понимаем, что эти объемы были определены, скажу нескромно, идеально.

Такая схема на стартовом этапе сработала. Нулевая пошлина делала электрокары более конкурентоспособными и популярными. Пересела на «зеленые номера» и Ольга и ни капли не пожалела.

Ольга Мурашко:

Экономия на зарядке, если сравнивать с топливом. Бесшумно, нет звука рева мотора. Поэтому едешь и наслаждаешься. Ольга электрокар и водит, и их же продает. Признается, как и многих других покупателей, привлекла цена. Беспошлинный ввоз делал такие авто более доступными. Сейчас же ситуация на рынке меняется. Ольга Мурашко:

Сейчас стоимость на приобретение выросла на 15 % в зависимости от выбранной модели. Однако по клиентам могу сказать однозначно: рынок адаптируется к новым реалиям. У нас часть клиентов, конечно же, попали на дорастаможку. Мы все решаем в индивидуальном порядке. И новые автомобили, которые к нам приходят, в том числе мы уже реализуем с дорастаможкой.

Но есть и хорошие новости. Для физических лиц, по сути, ничего не меняется. Ввозить электрокары по-прежнему можно под нулевую таможню. Как минимум до начала 2026-го. Остаются и другие преференции.