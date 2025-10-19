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Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин

19 октября 2025 17:05
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О ситуации на автомобильном рынке Беларуси. В октябре закончились квоты на беспошлинный ввоз электрокаров. А машины на «зеленых номерах» сейчас, как говорится, рулят. Ну и понятно, что белорусы начали активно возмущаться, особенно в соцсетях, мол, значит, на мечту о собственной «электричке» придется еще немного подкопить. Ведь цены пойдут вверх, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как утверждает Глеб Прокофьев, который разбирался в этой теме, все не совсем так и мечту о «зеленых номерах» еще можно беспошлинно осуществить. Варианты есть, и не один. А вот ИП и юрлицам действительно придется раскошелиться. Смотрим. 

Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин-2

В соцсетях усиливается паника. Автолюбители сокрушаются, мол, квоты на беспошлинный ввоз «электричек» закончились, и заветный электрокар влетит в копеечку. Казалось, что Оксана успела вскочить в последний вагон. Ее авто, заказанное в августе, обещали привезти еще по квоте. Но заданный финансовый маршрут в итоге пришлось изменить.

Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин-4

Оксана Байдак, жительница Минска:
Прозвучало, что вот исчерпана квота, вам необходимо будет доплатить 15 %. У меня не было как бы даже слов, и я не понимала, что это значит. Почему я должна, кому я должна?

О возможных рисках диллер не предупреждал. Допрасходы не прописаны и в договоре, но несмотря на это, электрокар не отдают.

Оксана Байдак:
На данный момент мы видим, что салон не идет ни на какие уступки и не намерен отдавать нам автомобиль. Мы планируем написать претензию и уже в дальнейшем идти в общество защиты прав потребителей и обращаться в суд, если салон не предложит никаких вариантов.

Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин-6

Квоты действительно закончились, и такие истории, как у Оксаны, придется рассматривать в соответствующих инстанциях. Евразийская экономическая комиссия устанавливала ограничения на беспошлинный ввоз для ИП и юрлиц еще в 2022 году. Начинали с 10 тысяч автомобилей, а с 2023-го этот показатель вырос до 15.

Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин-8

Игорь Цыбулько, начальник управления маркетинга, тарифного, нетарифного регулирования и качества Министерства промышленности Беларуси:
10-15 тысяч – мы понимали, что это будет достаточно для того, чтобы одновременно и формировать автомобильный рынок, и строить зарядные станции для того, чтобы этот автомобиль получил должную зарядку. Если бы мы на каком-то этапе допустили большее количество автомобилей, которые бы люди не смогли просто заряжать, наверное, была бы какая-то социальная напряженность. Поэтому по итогу сейчас, когда мы видим результаты работы, мы понимаем, что эти объемы были определены, скажу нескромно, идеально.

Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин-10

Такая схема на стартовом этапе сработала. Нулевая пошлина делала электрокары более конкурентоспособными и популярными.

Пересела на «зеленые номера» и Ольга и ни капли не пожалела.

Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин-12

Ольга Мурашко:
Экономия на зарядке, если сравнивать с топливом. Бесшумно, нет звука рева мотора. Поэтому едешь и наслаждаешься.

Ольга электрокар и водит, и их же продает. Признается, как и многих других покупателей, привлекла цена. Беспошлинный ввоз делал такие авто более доступными. Сейчас же ситуация на рынке меняется.

Ольга Мурашко:
Сейчас стоимость на приобретение выросла на 15 % в зависимости от выбранной модели. Однако по клиентам могу сказать однозначно: рынок адаптируется к новым реалиям. У нас часть клиентов, конечно же, попали на дорастаможку. Мы все решаем в индивидуальном порядке. И новые автомобили, которые к нам приходят, в том числе мы уже реализуем с дорастаможкой.

Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин-14

Но есть и хорошие новости. Для физических лиц, по сути, ничего не меняется. Ввозить электрокары по-прежнему можно под нулевую таможню. Как минимум до начала 2026-го. Остаются и другие преференции.

Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин-16

Сергей Варивода, председатель правления автомобильной ассоциации:
Тот же утилизационный сбор, который, по сути, является квази-таможенной пошлиной. Это в разы, на порядок меньше, чем, скажем, утилизационный сбор для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Также хочу напомнить, что у нас действует нулевая ставка НДС при реализации электромобилей. А также существует масса и других льгот по транспорту, монологу.

Никакие пошлины не страшны электричкам отечественного производства. Этот год стал стартовым для производства зеленых авто в нашей стране. Уже есть целая линейка.

Подробности в видео.

# авто # Автомобили # Транспорт Беларуси # Сергей Варивода # Игорь Цыбулько

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