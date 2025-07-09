В Беларуси внесены изменения в законодательство в сфере ввоза и эксплуатации автомобилей

В Беларуси для юрлиц меняются правила ввоза автомобилей. Важные изменения в нормативно-правовую базу внесены правительством. Изменения касаются временных особенностей проведения оценки соответствия авто, что предусматривает для юрлиц максимальное количество ввозимых из третьих стран в течение года в Беларусь колесных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями одного типа без получения одобрения типа транспортного средства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минпроме рассказали об изменениях в правилах ввоза автомобилей в Беларусь