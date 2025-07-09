В Беларуси внесены изменения в законодательство в сфере ввоза и эксплуатации автомобилей

В Беларуси для юрлиц меняются правила ввоза автомобилей. Важные изменения в нормативно-правовую базу внесены правительством. Изменения касаются временных особенностей проведения оценки соответствия авто, что предусматривает для юрлиц максимальное количество ввозимых из третьих стран в течение года в Беларусь колесных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями одного типа без получения одобрения типа транспортного средства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит создать в Беларуси такие же, как в других государствах ЕАЭС, условия для безопасного обращения электромобилей. А также наполнить рынок продукцией, которая будет отвечать требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности автомобилей. Для удобства бизнеса установлен переходный период, предусматривающий введение требований по получению одобрения типа транспортного средства, начиная с 1 января 2026 года. Отметим, новые правила не затрагивают транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования.