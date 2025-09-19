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В РФ отозвали более 17 тыс. Geely Emgrand – что случилось

19 сентября 2025 11:50
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В РФ отозвали более 17 тыс. Geely Emgrand – что случилось-0

В Российской Федерации отзываются 17 736 автомобилей Geely Emgrand, проданных с ноября 2023 года, из-за опасности деформации топливного бака при продолжительной работе двигателя. Об этом пишет РИА Новости.

Возможно также повреждение компонентов топливной системы.

В рамках отзывной кампании будет проверена и заменена крышка заливной горловины, а при надобности – сам бак и его компоненты. Владельцы получат уведомление по телефону или в письме, а также смогут сами проверить VIN-код на сайтах Росстандарта и Auto.ru.

Все ремонты будут проводиться бесплатно.

Фото: pixabay

# авто

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