Новости по тегу #Авария в Гродно

Прорыв трубопровода произошел в спальном микрорайоне Вишневец. Без теплоснабжения оказались больше двух десятков жилых домов, детский сад и два магазина.
Теплоэнергетикам еще предстоит разобраться, что именно привело к аварии. Уже известно, что мороз ни при чем – обнаружено механическое повреждение трубы.
Ожидается, что к 18:00 последствия аварии будут устранены и тепло вернется в дома потребителей.
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