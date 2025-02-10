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Новости по тегу #Авария в Гродно

Авария на теплосети в Гродно – последствия после повреждения трубопровода устранены
10 февраля 2025 17:03

Авария на теплосети в Гродно – последствия после повреждения трубопровода устранены

В Гродно завершают устранение последствий аварии после повреждения трубопровода
10 февраля 2025 14:03

В Гродно завершают устранение последствий аварии после повреждения трубопровода

В Гродно прорвало трубопровод – более 20 многоэтажек, детский сад и магазины остались без отопления
10 февраля 2025 10:45

В Гродно прорвало трубопровод – более 20 многоэтажек, детский сад и магазины остались без отопления

На перекрёстке в Гродно Skoda столкнулась с Volkswagen, пострадала женщина
18 февраля 2021 14:16

На перекрёстке в Гродно Skoda столкнулась с Volkswagen, пострадала женщина

Таксист доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. В Гродно произошла авария
28 октября 2020 12:04

Таксист доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. В Гродно произошла авария

В Гродно при столкновении автомобилей «ИЖ» и Mazda пострадали два человека
14 августа 2020 09:30

В Гродно при столкновении автомобилей «ИЖ» и Mazda пострадали два человека

В Гродно Mazda выехала на тротуар и сбила 17-летнего парня
22 июля 2020 14:15

В Гродно Mazda выехала на тротуар и сбила 17-летнего парня

В Гродно парень на гироскутере столкнулся с Volkswagen на пешеходном переходе
15 июля 2020 12:00

В Гродно парень на гироскутере столкнулся с Volkswagen на пешеходном переходе

В Гродно пассажир выпал из ехавшего Fiat на дорогу и погиб
11 июля 2020 06:22

В Гродно пассажир выпал из ехавшего Fiat на дорогу и погиб

В Гродно автомобиль Kia сбил на пешеходном переходе двух девушек
14 мая 2020 06:18

В Гродно автомобиль Kia сбил на пешеходном переходе двух девушек

В Гродно Peugeot сбил школьницу, которая выбежала на дорогу
23 марта 2020 12:05

В Гродно Peugeot сбил школьницу, которая выбежала на дорогу

В Гродно при столкновении Lada и Opel пострадала водитель с детьми
20 марта 2020 09:57

В Гродно при столкновении Lada и Opel пострадала водитель с детьми