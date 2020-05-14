В Гродно автомобиль Kia сбил на пешеходном переходе двух девушек
Новости Беларуси. 12 мая примерно в четыре часа дня в Гродно на пешеходном переходе произошёл наезд на двух девушек.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 54-летний водитель Kia двигался по улице Суворова в направлении выезда из города. Возле бывшей АЗС 17-летняя и 18-летняя пешеходы переходили дорогу.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Двигавшийся в правой полосе автомобиль остановился, чтобы пропустить девушек. Водитель Kia не замедлился, и машина сбила пешеходов. По словам очевидцев, одну из пострадавших от удара подбросило в воздух.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Несовершеннолетней учащейся одной из местных колледжей была оказана медпомощь. Водитель сказал, что не заметил пешеходов.
На прошлой неделе в Новополоцке иномарка сбила велосипедиста.
Пострадавший был доставлен в больницу – подробнее здесь.