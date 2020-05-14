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В Гродно автомобиль Kia сбил на пешеходном переходе двух девушек

14 мая 2020 06:18
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Новости Беларуси. 12 мая примерно в четыре часа дня в Гродно на пешеходном переходе произошёл наезд на двух девушек. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 54-летний водитель Kia двигался по улице Суворова в направлении выезда из города. Возле бывшей АЗС 17-летняя и 18-летняя пешеходы переходили дорогу. 

В Гродно автомобиль Kia сбил на пешеходном переходе двух девушек -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Двигавшийся в правой полосе автомобиль остановился, чтобы пропустить девушек. Водитель Kia не замедлился, и машина сбила пешеходов. По словам очевидцев, одну из пострадавших от удара подбросило в воздух. 

В Гродно автомобиль Kia сбил на пешеходном переходе двух девушек -4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Несовершеннолетней учащейся одной из местных колледжей была оказана медпомощь. Водитель сказал, что не заметил пешеходов. 

На прошлой неделе в Новополоцке иномарка сбила велосипедиста.

Пострадавший был доставлен в больницу – подробнее здесь

# Авария в Гродно # происшествия

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