В Гродно автомобиль Kia сбил на пешеходном переходе двух девушек

Новости Беларуси. 12 мая примерно в четыре часа дня в Гродно на пешеходном переходе произошёл наезд на двух девушек.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 54-летний водитель Kia двигался по улице Суворова в направлении выезда из города. Возле бывшей АЗС 17-летняя и 18-летняя пешеходы переходили дорогу.