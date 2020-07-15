В Гродно парень на гироскутере столкнулся с Volkswagen на пешеходном переходе
Новости Беларуси. 14 июля около половины восьмого вечера в Гродно на площади Тызенгауза столкнулись иномарка и гироскутер.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 24-летний парень на гироскутере пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по дороге двигался Volkswagen.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Молодой человек ударился о переднюю правую сторону автомобиля. Пострадавший был доставлен в больницу, после осмотра его отпустили домой.
Участники ДТП дали противоречивые показания, обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
На неделе в Минске произошёл наезд на женщину.
Она переходила дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора – подробнее здесь.