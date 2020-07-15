В Гродно парень на гироскутере столкнулся с Volkswagen на пешеходном переходе

Новости Беларуси. 14 июля около половины восьмого вечера в Гродно на площади Тызенгауза столкнулись иномарка и гироскутер.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 24-летний парень на гироскутере пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по дороге двигался Volkswagen.