Прямой эфир

В Гродно прорвало трубопровод – более 20 многоэтажек, детский сад и магазины остались без отопления

10 февраля 2025 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 20 многоэтажек, детский сад и несколько магазинов остались без отопления в Гродно. Этим утром на улице Кремко прорвало трубопровод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно прорвало трубопровод – более 20 многоэтажек, детский сад и магазины остались без отопления-2

На место ЧП оперативно прибыли ремонтные бригады. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу теплоснабжения. Ожидается, что к 18:00 последствия аварии будут устранены и тепло вернется в дома потребителей. Службы ЖКХ постоянно следят за температурным режимом в образовательных учреждениях.

# Авария в Гродно # ЖКХ # ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
Телефонные мошенники выманили у минчанина 130 тысяч рублей
10 февраля 2025 08:46

Телефонные мошенники выманили у минчанина 130 тысяч рублей

Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР Олега Стриженова
10 февраля 2025 08:27

Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР Олега Стриженова

Сильный взрыв прогремел на химзаводе в Пенсильвании – пострадали 13 человек
10 февраля 2025 08:25

Сильный взрыв прогремел на химзаводе в Пенсильвании – пострадали 13 человек