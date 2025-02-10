В Гродно прорвало трубопровод – более 20 многоэтажек, детский сад и магазины остались без отопления

Более 20 многоэтажек, детский сад и несколько магазинов остались без отопления в Гродно. Этим утром на улице Кремко прорвало трубопровод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место ЧП оперативно прибыли ремонтные бригады. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу теплоснабжения. Ожидается, что к 18:00 последствия аварии будут устранены и тепло вернется в дома потребителей. Службы ЖКХ постоянно следят за температурным режимом в образовательных учреждениях.