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В Гродно при столкновении Lada и Opel пострадала водитель с детьми

20 марта 2020 09:57
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Новости Беларуси. 19 марта примерно в 16:15 в аварии в Гродно пострадали три человека. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 51-летний водитель Lada двигался от деревни Тричи. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу и врезалась в Opel. 

В Гродно при столкновении Lada и Opel пострадала водитель с детьми-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Водитель Lada не пострадал, однако медпомощь потребовалась водителю и двум пассажирам Opel. У 49-летней женщины закрытые переломы, её 13-летний сын серьёзно травмировал лицо, а 9-летняя дочка получила ссадины и ушибы. 

В Гродно при столкновении Lada и Opel пострадала водитель с детьми-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

По предварительной информации МВД Беларуси, водитель Lada уснул за рулём, в результате чего машина оказалась на встречной полосе. Ведётся проверка. 

На неделе в Минске Peugeot врезался в два автобуса и легковушку.

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# Авария в Гродно # происшествия

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