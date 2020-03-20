В Гродно при столкновении Lada и Opel пострадала водитель с детьми
Новости Беларуси. 19 марта примерно в 16:15 в аварии в Гродно пострадали три человека.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 51-летний водитель Lada двигался от деревни Тричи. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу и врезалась в Opel.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Водитель Lada не пострадал, однако медпомощь потребовалась водителю и двум пассажирам Opel. У 49-летней женщины закрытые переломы, её 13-летний сын серьёзно травмировал лицо, а 9-летняя дочка получила ссадины и ушибы.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
По предварительной информации МВД Беларуси, водитель Lada уснул за рулём, в результате чего машина оказалась на встречной полосе. Ведётся проверка.
На неделе в Минске Peugeot врезался в два автобуса и легковушку.
Водитель иномарки почувствовал недомогание – подробнее здесь.