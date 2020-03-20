В Гродно при столкновении Lada и Opel пострадала водитель с детьми

Новости Беларуси. 19 марта примерно в 16:15 в аварии в Гродно пострадали три человека. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 51-летний водитель Lada двигался от деревни Тричи. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу и врезалась в Opel.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водитель Lada не пострадал, однако медпомощь потребовалась водителю и двум пассажирам Opel. У 49-летней женщины закрытые переломы, её 13-летний сын серьёзно травмировал лицо, а 9-летняя дочка получила ссадины и ушибы.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома