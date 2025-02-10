Авария на теплосети в Гродно – последствия после повреждения трубопровода устранены

В Гродно успешно устранили последствия аварии на теплосети. Подача тепла потребителям восстановлена около четырех часов дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прорыв трубопровода произошел в спальном микрорайоне Вишневец. Без теплоснабжения оказались больше двух десятков жилых домов, детский сад и два магазина.

Михаил Мисюля, генеральный директор Гродненского городского жилищно-коммунального хозяйства:

С половины одиннадцатого утра системой жилищно-коммунального хозяйства города был налажен постоянный мониторинг температурного режима в жилых домах и в детском учебном заведении. За истекший период восстановительных работ температура в жилых домах, в том числе и в детском учреждении, ниже социально стандарта не опустилась. Сейчас аварийные работы завершены.

На месте аварии специалисты обнаружили механическое повреждение трубы. В обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться.