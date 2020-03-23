В Гродно Peugeot сбил школьницу, которая выбежала на дорогу

Новости Беларуси. Днём 22 марта в Гродно произошёл наезд на ребёнка.

Как сообщает Следственный комитет, 49-летний мужчина за рулём Peugeot 306 двигался по проспекту Клецкова. В какой-то момент на проезжую часть вне пешеходного перехода выбежала школьница.