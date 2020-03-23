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В Гродно Peugeot сбил школьницу, которая выбежала на дорогу

23 марта 2020 12:05
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Новости Беларуси. Днём 22 марта в Гродно произошёл наезд на ребёнка. 

Как сообщает Следственный комитет, 49-летний мужчина за рулём Peugeot 306  двигался по проспекту Клецкова. В какой-то момент на проезжую часть вне пешеходного перехода выбежала школьница. 

В Гродно Peugeot сбил школьницу, которая выбежала на дорогу -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Иномарка сбила девочку, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Ребёнок находится в больнице. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз, допрошены свидетели. Выясняются детали случившегося. 

Весной 2020 года в Полоцке автобус сбил девочку.

Она выбежала на дорогу – подробнее здесь

# Авария в Гродно # происшествия

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