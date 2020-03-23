В Гродно Peugeot сбил школьницу, которая выбежала на дорогу

Новости Беларуси. Днём 22 марта в Гродно произошёл наезд на ребёнка.
Как сообщает Следственный комитет, 49-летний мужчина за рулём Peugeot 306 двигался по проспекту Клецкова. В какой-то момент на проезжую часть вне пешеходного перехода выбежала школьница.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Иномарка сбила девочку, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Ребёнок находится в больнице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз, допрошены свидетели. Выясняются детали случившегося.
Весной 2020 года в Полоцке автобус сбил девочку.
Она выбежала на дорогу – подробнее здесь.