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В Гродно завершают устранение последствий аварии после повреждения трубопровода

10 февраля 2025 14:03
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Подача тепла пользователям после аварии в Гродно восстановлена. Этим утром на теплотрассе в спальном микрорайоне Вишневец произошла нештатная ситуация. Без теплоснабжения оказались больше 20 жилых домов, детский сад и два магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно завершают устранение последствий аварии после повреждения трубопровода-2

Сообщения от местных жителей на пульт Гродненских тепловых сетей поступили около 6 утра – люди заметили пар. Несколько часов понадобилось специалистам, чтобы определить место и характер повреждения. За тем, чтобы температура в помещениях не опускалась ниже нормы, следили службы ЖКХ. На особом контроле был детский сад. В разгар отопительного сезона стены были хорошо прогреты и сохранили тепло. На момент завершения ремонтных работ на трубопроводе температура в учреждении составляла плюс 23 градуса. 

В Гродно завершают устранение последствий аварии после повреждения трубопровода-4

Сергей Рохацевич, начальник района тепловых сетей №1 Гродненских тепловых сетей предприятия «Гродноэнерго»:
Повреждение было устранено, а также осуществлено заполнение трубопроводов. Сейчас идет восстановление теплоснабжения жилых домов – индивидуально каждого. Еще в районе часа работы – проверить развоздушивание систем, снятие параметров. 

Теплоэнергетикам еще предстоит разобраться, что именно привело к аварии. Уже известно, что мороз ни при чем – обнаружено механическое повреждение трубы.

# Авария в Гродно

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