В Гродно при столкновении автомобилей «ИЖ» и Mazda пострадали два человека

Новости Беларуси. 13 августа около полудня в Гродно столкнулись две легковушки.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 73-летний водитель автомобиля «ИЖ» двигался со стороны улицы Горького в направлении улицы Домбровского. Поворачивая налево, машина столкнулась с встречной Mazda 6, которой управлял 28-летний парень.