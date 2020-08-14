В Гродно при столкновении автомобилей «ИЖ» и Mazda пострадали два человека
Новости Беларуси. 13 августа около полудня в Гродно столкнулись две легковушки.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 73-летний водитель автомобиля «ИЖ» двигался со стороны улицы Горького в направлении улицы Домбровского. Поворачивая налево, машина столкнулась с встречной Mazda 6, которой управлял 28-летний парень.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В аварии водитель и пассажирка «ИЖ» получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
По факту ДТП ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
На прошлой неделе в Московском районе столкнулись Hyundai и Mazda. В аварии пострадала женщина – подробнее здесь.