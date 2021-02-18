На перекрёстке в Гродно Skoda столкнулась с Volkswagen, пострадала женщина

Новости Беларуси. 17 февраля около восьми вечера в Гродно на перекрёстке произошла авария с участием двух иномарок.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 32-летний водитель Skoda ехал по улице Южная в сторону Индурского шоссе. Поворачивая на улицу Химиков, автомобиль столкнулся с Volkswagen, который двигался во встречном направлении.

58-летняя пассажирка Volkswagen, которая находилась на переднем сиденье, получила перелом рёбер. Врачи оказали пострадавшей медпомощь, после чего женщина была отпущена домой.

По факту ДТП ведётся проверка.