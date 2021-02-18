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На перекрёстке в Гродно Skoda столкнулась с Volkswagen, пострадала женщина

18 февраля 2021 14:16
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Новости Беларуси. 17 февраля около восьми вечера в Гродно на перекрёстке произошла авария с участием двух иномарок. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 32-летний водитель Skoda ехал по улице Южная в сторону Индурского шоссе. Поворачивая на улицу Химиков, автомобиль столкнулся с Volkswagen, который двигался во встречном направлении. 

58-летняя пассажирка Volkswagen, которая находилась на переднем сиденье, получила перелом рёбер. Врачи оказали пострадавшей медпомощь, после чего женщина была отпущена домой. 

По факту ДТП ведётся проверка. 

На прошлой неделе в Минске BMW врезался в Volkswagen с двумя детьми. Водитель BMW находился в нетрезвом состоянии – подробности здесь

# Авария в Гродно # происшествия

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