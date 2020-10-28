Таксист доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. В Гродно произошла авария

Как сообщает Следственный комитет, 23-летний таксист выехал со второстепенной дороги и столкнулся с автомобилем BMW. За рулем находился 29-летний местный житель.

Новости Беларуси. Ночью 23 октября на перекрестке Советских Пограничников – Гагарина в Гродно произошло ДТП.

В результате аварии таксист получил травмы и был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, пассажиру BMW также была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего выясняются.