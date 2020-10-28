Таксист доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. В Гродно произошла авария

Новости Беларуси. Ночью 23 октября на перекрестке Советских Пограничников – Гагарина в Гродно произошло ДТП.
Как сообщает Следственный комитет, 23-летний таксист выехал со второстепенной дороги и столкнулся с автомобилем BMW. За рулем находился 29-летний местный житель.
Фото: Следственный комитет
В результате аварии таксист получил травмы и был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, пассажиру BMW также была оказана медицинская помощь.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Недавно произошла авария на автодороге Минск – Гомель. Водитель Honda погиб на месте (подробности здесь).